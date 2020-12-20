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Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyü Kızılcaelma Mahallesinde Fethi Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek daha da büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu.

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