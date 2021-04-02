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Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyünde ikamet eden Niyazi Örnek'e ait samanlıkta, henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm samanlığı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha da büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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