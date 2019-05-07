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Kastamonu'da cinayette oğlunu azmettirdiği iddiasıyla baba da tutuklandı

Kastamonu’da Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy’u yolcu beklediği sırada silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin babası, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'da Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy'u yolcu beklediği sırada silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin babası, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy (50), 3 Mayıs Cuma günü İsmailbey Mahallesi'nde minibüs durağında yolcu beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi H.C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Savcısı, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle 4 Mayıs Cumartesi günü H.C.K.'nin babası Erol K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol K., adli makamlarca serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Savcısı, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle mahkemenin kararına itirazda bulundu. Bunun üzerine H.C.K.'nin babası Erol K., polis ekiplerince bir kez daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol K., burada çıkarıldığı adli makamlarca cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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