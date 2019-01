Kastamonu'da çocuklar aileleriyle birlikte tiyatronun tadını çıkardı

Çocuklar için organize edilen tiyatro gösterisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Oyun sonunda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bundan sonraki cumartesi veya pazar günlerinde tiyatro gösterilerinin devam edeceğini ifade etti.

Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen “Hapşıran Gölge” isimli oyun seyircilerine sunuldu. Çocukların sağlık ve beslenme konularında bilgilendirilme amacıyla organize edilen tiyatro gösterisinde farklı oyunlar sergilendi. Ailelerin ve çocuklarının yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar yaşandı.

Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterisinin ardından konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Değerli Hocam Mehmet Tahir Gider, gerçekten kendisine ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli çocuklar, aileler, öncelikle hepinizi çok iyi niyetlerimle güzel duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben bundan yaklaşık 3 yıl önce falan, Tahir Gider Hocam ile beraber sizlere sokaklarda böyle güzel gösteriler yapmıştık. İnanın şu tiplemeyi ben hiç unutmadım. Bu karga tiplemesi var ya hayatım boyunca ben ve eşim hep bunu unutmadık” dedi.

Bundan sonra her hafta cumartesi ve pazar günlerinde tiyatro oyunlarının sahneleneceğini ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “O nedenle çok kıymetli çocuklar bundan sonrada her hafta cumartesi veya pazar günleri bu tiyatromuz devam edecektir. Yeter ki siz gelin burada güzel güzel bu tiyatro oynunuzu izleyin. İnanıyorum ki ailelerinizle beraber çok hoşça vakit geçireceksiniz. Tabii ki kültür, sanat ve tiyatro etkinliklerine büyük önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz aileleriniz olarak sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizleri ileriye hazırlamak, sizlere güzel hizmet vermek sizleri toplumla bütünleştirmek için her türlü projenin içerisinde yer almaya söz veriyoruz” şeklide konuştu.

Tiyatro oyununun ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Oyun sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.