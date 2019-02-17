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Kastamonu'da çocuklar aileleriyle birlikte tiyatronun tadını çıkarıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen “Nasreddin Hocanın Heybesi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocuklar için organize edilen tiyatro gösterisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. 2 seans olarak gösterilen oyunda Nasreddin Hocanın başından geçenler tiyatro oyunu şeklinde çocuk ve ailelerin beğenilerine sunuldu.


Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen “Nasreddin Hocanın Heybesi” isimli oyun seyircilerine sunuldu. Fıkraları ve başından geçen olayları ile insanları güldürürken düşündüren Türk-İslam Bilgini Nasreddin Hocanın hayatı hazırlanan tiyatro gösterisinde izlenime sunuldu. Mehmet Tahir İkiler'in yönettiği tiyatro oyunu saat 13.00 ve 14.00 saatlerinde iki seans olarak gösterildi.


Ailelerin ve çocuklarının yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar yaşandı.Oyun sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

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