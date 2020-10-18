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Kastamonu'da çocuklara Covid-19 yazılı tişört dağıttı

Kastamonu Belediyesi, korona virüs (Covid-19) hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla parklarda oyun oynayan çocuklara tişört ve şapka dağıttı.


Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan parklarda çocuklara baskılı tişörtler ve şapkalar dağıttıklarını belirtti. Salgın konusunda çocuklara yönelik farkındalık oluşturmanın önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, “Parklarda çocuklara 100 tişört ve 200 şapka dağıtıldı. Baskılı tişörtler ve şapkalarda maske, mesafe ve kişisel hijyenin önemine vurgu yapılarak farkındalık ve tedbirlere dikkat amaçlandı” dedi.

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