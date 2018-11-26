Kastamonu'da çok garson, makineci ve kasiyer aranıyor

Kastamonu'da açıklanan 2018 yılı İş Gücü Piyasa Analizlerini göre ilde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin garson, makineci ve kasiyer olduğunu belirlendi. Sonuçları düzenlediği basın toplantısında açıklayan İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “Kastamonu'da araştırma kapsamında ziyaret edilen 20 ve üzeri istihdamlı iş yerleri sektörlere göre incelendiğinde, en fazla iş yerinin imalat sektöründe olduğu görülmektedir. Kastamonu genelinde açık iş oranı yüzde 2,5 olarak hesaplanmıştır. İşverenlerin açık işleri için en çok talepte bulundukları meslekler dikişçi, balık temizleme işçisi, garsondur. Açık iş yerlerinde en çok aranılan ilk üç beceri ise, takım çalışması, yeterli mesleki teknik bilgi-tecrübe ve fiziki-bedensel yeterliliktir. İşverenler talep ettikleri işleri en çok İŞKUR ve kendi çalışanları aracılığıyla aramaktadır” dedi.

“İşverenler, istihdamlarının artmasını öngörmektedirler”

İşverenlerin yüzde 45,2'sinin en az bir meslekte eleman temininde sıkıntı yaşadıklarını belirten Aşıcı, “Eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk üç sırada dikişçi, garson ve kamyon şoförü meslekleri yer almaktadır. Kastamonu'da araştırma kapsamındaki işverenler, Mayıs-2018-Nisan 2019 tarihleri arasında istihdamlarının yüzde 29,2 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla net istihdam artışı beklenen sektörler insan sağlığı, sosyal hizmet faaliyetleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektörleridir. İl genelinde net istihdam artışının en fazla dikişçi, konfeksiyon ürünlerini katlama-paketleme işçisi ve hasta-yaşlı bakım elemanı mesleklerinde olması beklenmektedir. Kastamonu'da çalışanların, açık işlerin ve temininde güçlük çekilen mesleklerin veri zarflama analizi yöntemiyle birlikte değerlendirildiğinde il bazında en çok ihtiyaç duyulan meslekler garson, dikişçi ve kasiyer olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Üniversite mezunu gençleri istihdam etmeye çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında ilk 100 günü tamamladıklarını anlatan Aşıcı, “İl müdürlüğü olarak bizlere de hedefler verildi. Özellikle İşe İlk Adım Projesi'nde üniversiteyi bitiren fakat mesleki bilgi ve beceriye sahip olmayan arkadaşlarımızı işe başlatıyoruz. İş'te Anne Projesi ise 0-15 yaş grubu çocuğu olan annelere yönelik işbaşı eğitim ve meslek kurslarıyla ilgili yaptığımız bir projemiz. Burada annelerimize ücret teşviki sağlayarak, hem eve katkıda bulunabilecekler hem de çocuklarına yardımcı olabilecekler” şeklinde konuştu.