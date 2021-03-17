Kastamonu'da denetimler devam ediyor

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam'ın koordinasyonunda korona virüse karşı tematik denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve hamamların denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca Cide Kaymakamlığına bağlı denetim ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yeme-içme yerlerinin, otel ve konaklama yerlerinin denetimi gerçekleştirildi. Cide Kaymakamı Ömer Sağlam'ın da bizzat katıldığı denetimlerde ekipler, işyerlerinin aldığı tedbirler, işyerlerinde bulunan müşterilerin sayıları, maskenin takılıp takılmaması gibi denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakam Sağlam öncülüğünde ekipler, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil bandında, cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi yaptı. Maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığı denetimlerde konuşan Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyerek, “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim” dedi.