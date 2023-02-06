Kastamonu'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'da çok sayıda vatandaş Türk Kızılayına kan bağışı yaptı.

Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına gitti. Vatandaşlar, deprem bölgesine kan bağışlamak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunan bir vatandaş, "Öncelikle devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden şu an sadece kan bağışı geliyor, biz de buraya arkadaşlarla beraber kan bağışında bulunmaya geldik" dedi.