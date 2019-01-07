Kastamonu'da dev projelerin ihalesi için geri sayıma geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kastamonu ziyaretinin ardından açıklamalar yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırımın startını vermiş olacağız” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kente bir dizi program için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a belediyenin yatırımları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Bakan Kurum ile yaptıkları görüşme hakkında bilgiler veren Başkan Babaş, “Sayın Bakanımız projelerimizi bir hayli beğenerek ve ilimize geldiğinde yapacağı toplantıda tek tek inceleyeceğini söylemişti. Bizlerde gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve Sayın Bakanımıza sunumumuzu gerçekleştirdik. Tarihi bir değişimi ve dönüşümü şehrimizde başlattığımızı ve beş yıllık süre içerisinde neler yaptığımızı dile getirdik. Ardından yapmak istediğimiz Kale ve çevresini tam anlamıyla turizme kazandıracak projemizi sunduk. Dünya Kenti Kastamonu hedefimizi buna bağlı olarak Dünya Kültür Miras Listesi ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı hedeflerimizi anlattık. Sunumumuzun ardından Sayın Bakanımız, kale ve çevresinde hazırladığımız projemize ve 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projemize çok ciddi katkı sunacağını açıkladı. İlimizi hedeflerine hızla yaklaştıracak olan dev proje tamamlandığında ortaya çıkacak tarihi ihtişam ilimize gelen herkesi büyüleyecek” dedi.

Atık su Arıtma Tesisi'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda yürütülen Entegre Su Projeleri kapsamında yer alan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu/Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Yaklaşık 100 milyon TL'lik proje için Sayın Bakanımızın talimatıyla 2019 yılı içerisinde bu projeye hızla başlayacağız. Yine alt yapı anlamında 10 Milyon TL'lik ciddi bir katkı bakanlığımız tarafından sağlanacak, çöpte vahşi depolama alanlarının ıslahı için hazırladığımız projede hızla hayata geçirilecektir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kuzeykent mevkiinde hazırladığımız Millet Bahçesi projemize de Sayın Bakanımız tam destek vereceğini açıklamıştır. 240 bin metrekarelik alana yapılacak projemize bu yıl içerisinde hızla başlanacaktır. Şehrimiz tarihi bir günü geride bırakmış çok önemli kazanımlar elde etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile düzenlemiş olduğumuz il değerlendirme toplantımızın ve aldığımız kararların ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.