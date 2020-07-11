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Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Azdavay'ın Bakırcı köyünde ormanlık alanda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan Burak Gencay Bakırcı (18) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılan Burak Gencay Bakırcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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