Kastamonu'da dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Kastamonu'nun merkez ve ilçelerinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bugün sabah saatlerinde yüksek rakımlı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Sabah saatlerinde Seydiler ilçesinde etkili olan dolunun bazı tarım arazilerinde da hasara yol açtığı belirtildi. Etkili olduğu yerleri beyaz örtü ile kaplayan dolu yağışı, bir süre sonra tekrar yerini sağanak yağışa bıraktı.