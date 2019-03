Kastamonu'da Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşte Down Sendromuna dikkat çekildi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla Kastamonu'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Cevizli Park'tan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında son buldu. Yürüyüşte Down Sendromuna dikkat çekildi. Yürüyüşe, Down Sendromlu çocuğu olan ailelerle Kastamonu Belediye Başkan Tahisn Babaş, MHP Belediye Başkan Adayı Galip Vidinlioğlu, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, “Artı bir kromozom fazlasıyla bizlerle birlikte hayatın içerisinde yaşadığımız gençlerimizle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bugün sizlerle birlikte farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Katkı veren herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.