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Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı

Kastamonu’da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da bulunan uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları sırasında il merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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