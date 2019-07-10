Kastamonu'da “Eğitimde Kalitenin Arttırılması” çalıştayı düzenlendi

Çalıştayda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, eğitimin tüm unsurlarıyla ve tüm paydaşlarıyla ve her aşamasıyla ilgili fikirlerin ve görüşlerin önemli olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar beklememizin sebebi 2 yıl önce 17 tane okulumuzun depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkım kararının gelmesi ve her şeyden önce fiziki alt yapının buna müsaade etmeyeceğini düşünmemiz oldu. Şu anda bu problem artık büyük ölçüde yoluna girdi ve bu yıl 12 okulumuzun daha hizmete alınması bekleniyor. Dolayısıyla fiziki alt yapı konusundaki sorunlar büyük ölçüde çözülmüş olacak. Çalışmalarınız da tüm okullarda eğitim kalitesini dengeli bir şekilde sağlamayı amaçlamamız gerekiyor” dedi.

Şehri ziyaret eden turist sayılarından da bahseden Vali Karadeniz, “420 bin olan iki yıl önceki konaklama sayımız şuanda ilk altı ayda 340 bin'e ulaştı. Yılsonuna kadar bu sayının 600 bin'i geçeceği tahmin ediliyor. Geçen yıl yabancı konaklama sayımız 16 bin'di. Bu yılda ilk altı aylık yabancı konaklama sayımız 14 bin'i geçmiş durumda bu işin emekleme safhasındayız ama merdivenler onar onar çıkılmıyor” diye konuştu.

Çalıştaydaki hedeflerinin Kastamonu'da eğitimin kalitesinin artırılması noktasında paydaş kurumlarla ne tür çalışmalar yürütebilmeyi ve bununla ilgili katkı beklediklerini söyleyen Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Şirin ise, “İlimizin imkanlarıyla neler yapılabilir konusunda öneriler alınacak. 7 temadan oluşan çalıştayımız; toplam 112 katılımcı, akademisyen, öğretmen, uzman, yönetici ve kurumsal paydaşlarımızın uzmanlarından oluşuyor” şeklinde konuştu.