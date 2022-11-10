Kastamonu'da Ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 169 kişi, jandarmanın çalışmaları ile yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başta JASAT (Jandarma Dedektifleri) olmak üzere jandarma ekiplerince 2022 yılı Ekim ayı içerisinde 237 bin 304 şahıs sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda birçok suça karışan, şahısları yakalayarak, adli mercilere teslim eden ve çeşitli faaliyetlerde bulunan jandarma ekipleri, Ekim ayında da büyük bir özveriyle çalıştı. Çeşitli suçlara karışan ve aranan 169 şüpheli şahıs jandarmanın özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması ve asayiş ortamının sağlanması amacıyla kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla aralıksız sürdüreceğini bildirdi.