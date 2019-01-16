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Kastamonu'da Ekonomi Toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde ekonomi toplantısı gerçekleştirildi.



Son yapılan ekonomi toplantısında hazırlanan raporların 4 tanesini incelediklerini belirten Vali Yaşar Karadeniz, “Komisyonlar çok güzel kapsamlı çalışmalar yapmışlar. Bu yüzden o toplantıda uzamıştı. O gün raporların bir kısmını yarıda keserek bugün dinlenmesine karar vermiştik. Bugün inşallah yarım kalan komisyon raporlarının hepsini birlikte inceleyeceğiz. Ben, tüm raporları okudum ve inceledim. Almam gereken notlarımı da aldım. Ama sizlerinde bilgilenmesi adına bugünde burada bu toplantıyı yapıyoruz. Sonuçta komisyon üyelerinin birbirlerinden ve ne yaptıklarından haberdar olması gerekiyor. Sanayi komisyonunun hazırlamış olduğu rapor ile ilgili de küçük bir çalışma başlatıldı. Henüz işin başlangıç aşamasındayız. İnşallah tam olarak netleşince o rapordan ortaya çıkan o güzel sonucu sizlerle paylaşacağız. Toplantımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.



Konuşmanın ardından komisyonlar, hazırladıkları raporları komisyona sunum eşliğinde anlattı.

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