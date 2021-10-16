Kastamonu'da emekli din görevlilerine yemek ikram edildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında emekli din görevlilerine yemek ikram edildi.

Daday'da, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda, emekli din görevlileri yemekte bir araya geldi. Daday İlçe Müftülüğünün organizesi ile Din Görevlileri Dernek binasında düzenlenen yemek programında, müftülükten emekli olan din görevlisi personel bir araya geldi. Yemek duası, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan konuşmalarla ömrünü din hizmetine adamış, din görevlileri onure edildi.

Yemeğe Daday İlçe Müftüsü Eyüp Bucan, Şube Müdürü Mahmut Kulaç, İlçe Vaizi Hüseyin İpek ile emekli din görevlileri katıldı. Yemekte konuşan İlçe Müftüsü Bucan, “Din görevinin emeklisi olmaz, emektarı olur. Bu anlamda biz, tüm resmi manada emekliye ayrılmış olan din gönüllüsü kardeşlerimizi tebrik ve takdir ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftamız aracılığıyla kendilerine Cenab-ı Allah'tan, sağlık, sıhhat ve hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyoruz. Bütün emekli din görevlisi ve gönüllülerimizin her zaman yanında olduğumuzu, ömürlerinin son nefesine kadar verecekleri din hizmeti noktasında kendilerine bizlerden istedikleri her türlü destek ve kolaylığı sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Yine bu yıl ki Camiler Haftamızın teması olan ‘vefa' konusundan hareketle, bugün burada sizleri ağırlayarak az da olsa bir vefa borcu ödediğimize inanıyoruz. Katılımınızdan dolayı da tekrar hepinize teşekkür ediyor, bizi onurlandırdığınız için saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.