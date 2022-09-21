Kastamonu'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimleri sürüyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Bozkurt'ta kadınlara eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başta anne ve anne adayları olmak üzere vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Bozkurt'ta “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi.

Eğitimde önemli bilgiler aktaran polis memuru Ahmet Şahan, “Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimizde operasyonlar yaparak, suç ve suçlu ile mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızda, farkındalık uyandıracak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBIM Şube Müdürlüğümüz öncülüğünde 81 ilde faaliyete geçirilen ‘En iyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko Gençlik', 'Narko Rehber' ve 'Narko Nokta' projeleri Kastamonumuzda da aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Bizim tek amacımız ‘Uyuşturucuya hayır diyebilen bir genç, Uyuşturucuya hayır diyebilen bir aile ve Uyuşturucuya hayır' diyebilen bir toplum inşa etmek” ifadelerine yer verdi.

Eğitimin sonunda katılımcılara broşür dağıtıldı.