İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kastamonu’daki sel felaketinin en yoğun yaşandığı Bozkurt’ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Kastamonu'daki sel felaketinin en yoğun yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı.


Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışla birlikte Batı Karadeniz'in birçok noktasında sel ve taşkınlar meydana gelmiş. Son açıklanan rakamlara göre 9 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca ev, araba ve iş yeri de hasar gördü. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Bazı apartmanlarda su tahliyesi yapılırken araçlarda yollardan çekişmeye başlandı.

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