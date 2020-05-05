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Kastamonu'da entegre fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu’da entegre fabrikasında ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, 6 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Kastamonu'da entegre fabrikasında ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, 6 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangına, 5 orman arazözü, 20 itfaiye aracı ve 50 kişilik ekiple müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren entegre ağaç işleri fabrikasının odun sahasında ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Giderek büyüyen yangına Kastamonu Belediyesi, Devrekani Belediyesi gibi çevre ilçelerden gelen 20 itfaiye aracı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile 50 kişilik ekip müdahale etti. Yaklaşık 6 saat süren bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangına, ayrıca fabrikada bulunan yangın söndürme ekipleri de destek verdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Öte yandan ağaç işleri yapan fabrikanın odun sahasında çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

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