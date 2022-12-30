Kastamonu'da evlerden 69 parça eşya çalan hırsız tutuklandı

Kastamonu'da evlerden kazma, kürek, zincir gibi malzemelerin de bulunduğu 69 parça eşya çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'nun il merkezinde yaşayan U.K. ile Araç ilçesinde yaşayan A.K.'nin evine giren şahıs, çok sayıda eşya çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, iki evden de hırsızlık yapan şahsın O.A. olduğunu tespit etti. Bir eve de hırsızlık için girdiği ve hiçbir şey çalamadan kaçtığı belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan O.A. gözaltına alındı.

Şahsın çaldığı malzemeleri sakladığı adreste yapılan aramalarda elektrikli kaynak makinesi, spiral makinesi, demir bükme makinesi, çapa, tırmık, balta, kürek, su terazisi, inşaat makası, el testeresi, kazma, yay testeresi, bijon anahtarı, levye, demir parçası, çekiç, bıçak, demir kesme makası, kesim motoru palası, kesim motoru zinciri, keser, balyoz, murç, demir boru, zincir, traktör hidrolik kolu gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Evlerden 69 parça eşya çaldığı belirlenen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ö.A. tutuklandı.