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Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan İsmail Turan idaresindeki 05 DH 052 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Tosya'da D-100 karayolu üzerinde Çaykapı köyüne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil, karşı şeride geçerek Hasan Kılıç (61) yönetimindeki 37 ET 045 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hasan Kılıç ve İsmail Turan olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Kılıç (56) ile T.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca itfaiye ekipleri de kaza yerine gelerek araçlarda incelemede bulundu.


Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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