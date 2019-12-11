İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak'a sevk edildi

Kastamonu’da panelvan minibüsün karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Kerim Emik, ilk müdahalesinin ardından Zonguldak’a sevk edildi.

Kastamonu'da panelvan minibüsün karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Kerim Emik, ilk müdahalesinin ardından Zonguldak'a sevk edildi. Kazaya karışan ailenin İnebolu'dan Kastamonu'ya hastalanan çocuklarını muayene ettirmek ve hasta ziyareti yapmak için geldikleri öğrenildi.



Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralan şahıs, tedavisi için Zonguldak'a sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde seyreden Salih Emik (67) idaresindeki 37 BF 334 plakalı panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayan panelvan minibüs, karşı şeritte Cafer Kızıldağ (48) yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüste bulunan 67 yaşındaki Salih Emik, kızı Saliha Genç (40) ve torunu 5 yaşındaki Yasin Emik hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Cafer Kızıldağ ile minibüste bulunan Kerim Emik (37) ise yaralandı. Ağır yaralı Emik, Kastamonu'daki ilk müdahalesi sonrasında Zonguldak'a sevk edildi.



Öte yandan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği Emik ailesinin kazada ölen 5 yaşındaki Yasin Emik'i muayene ettirmek ve hasta olan yakınlarını ziyaret etmek amacıyla İnebolu'nun Göçkün köyünden Kastamonu Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.