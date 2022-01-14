Kastamonu'da FETÖ'ye bir darbe daha: 2 tutuklama

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında 7 yıl ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde başlatılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da bulunduğu 3 kişi önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda Kastamonu il merkezinde iki ayrı operasyon daha düzenlendi. Operasyonlar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesi ile 7 yıl hapis cezası ile aranan ihraç eski öğretmen İ.T. (39) ile 6 yıl hapis cezası ile aranan ihraç eski öğretmen E.Ç. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.