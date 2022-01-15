Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önceden düzenlenen operasyonlarda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde “FETÖ/PDY Terör Örgütünün Finansmanı ve Yeniden Yapılanmasını Önlemek” amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Ekipleri tarafından daha öncesinde aralarında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğü operasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda Kastamonu'da il merkezinde yapılan iki ayrı operasyon sonucunda da FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan, KHK ile ihraç edilmiş eski öğretmen İ.T. ile (39), 6 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan KHK ile ihraç edilmiş eski öğretmen E.Ç. (40) isimli şahıslar Jandarma Timleri tarafından yakalanarak sevk edildikleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Timleri ile Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ve Komando Timlerinin de katıldığı bir operasyon daha Taşköprü'de gerçekleştirildi. Taşköprü ilçesinde şafak vakti üç farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda M.F.K., F.K. ve H.K. isimli şahıslar, örgütün yeniden yapılması için faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 adet hafıza kartı, 2 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet tablet, 6 adet cep telefonu, 1 adet A4 kağıt üzerinde yazılmış şifreleme dokümanı, 1 adet zaman gazetesi, 6 adet CD, 4 adet flash bellek, 14 adet dijital kart, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet video kaset ve 1 adet mikro CD kart ele geçirildi. Operasyonda yakalanan üç kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.