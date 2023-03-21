Kastamonu'da fidanlar depremzedeler için dikildi

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için Kastamonu'da hatıra ormanı kuruldu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Konukça mevkiinde fidan dikimi yaptı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimine depremzede aileler ile çocuklar da katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte 500 adet sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Deprem şehitleri için ülke genelinde hatıra ormanları oluşturulduğunu ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Hem toprağa koruma hem havayı temiz tutmak hem de doğadaki diğer canlıların gölgesinde dinlenmesi ve ağacın her türlü faydalarından faydalanılabilmesi adına çok güzel bir ibadeti yerine getiriyoruz. Cumhuriyet Meydanında 10 dakika içerisinde yüzlerce vatandaşa fidan dağıtıldı. İnsanın doğasında dikmek, büyütmek, korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak adına bunu bir ibadet şuuruyla yapıyorlar. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzün hediyelerini Cumhuriyet Meydanına gelen insanlarımız aldı. Onlar da aldıkları bu fidanları bahçelerine dikecekler. Bizler de burada inşallah yarınlarımıza yeşil çevre adına güçlü bir katkı yapmak için burada bulunuyoruz. 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kastamonu olarak, depremzede vatandaşlarımızın hem dua hem de yardım bakımından her türlü yanlarında olduk. Bu bakımdan depremde hayatını kaybedenleri burada bir kez daha yad etmiş oluyoruz. Dikeceğimiz fidanlarda inşallah güçlü olsun, toprağa güçlü kök salsın. Gururla buradan geçerken bu fidanlarında büyüdüğünü görmek nasip etsin. Bizler de bunları çocuklarımıza anlatalım” dedi.

Depremzede vatandaşların hatırasına Akdeniz bitkisi olan sedir dikeceklerini belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise, “500 adet sedir fidanını bugün burada depremde hayatını kaybedenlerin anısına dikeceğiz. İnşallah bu yaşadığımız felaketi buralardan geçerken unutmamak adına her tarafı çam olan ormanın içerisine sedir ormanı oluşturmuş olacağız. Allah bizleri bir daha böyle felaketlerle sınamasın” diye konuştu.