Kastamonu'da fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere de zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Merkez ve ilçelerde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Dolu yağışının etkili olduğu yollarda bazı vatandaşlar araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.