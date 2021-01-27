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Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kastamonu’da etkili olan fırtına, ağaçları yıktı, çatıları uçurdu, enerji nakil hatlarını kopardı.

Kastamonu'da etkili olan fırtına, ağaçları yıktı, çatıları uçurdu, enerji nakil hatlarını kopardı.


Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezi ile Devrekani, Küre, Seydiler ve İnebolu'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik ve telefon nakil hatları koptu, binaların çatıları uçtu. Binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu. Belediye ve polis ekipleri sorun yaşanan yerlere anında müdahalede bulunarak önlemlerini arttırdı. Binalardan kopan parçalar belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılırken kopan enerji nakil hatlarına ekipler müdahale etti.

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