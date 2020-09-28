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Kastamonu'da freni boşalan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan gıda yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan gıda yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.


Kaza İnebolu'ya bağlı Taşoluk Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre freni boşalarak kontrolden çıkan 18 AC 511 plakalı gıda yüklü kamyon, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, yanındaki arkadaşı Aykut T. ise araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı


İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu araçtan kurtarılan yaralı Aykut T., ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza hakkında jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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