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Kastamonu'da fuhuşa aracılık yapan şahıs tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yürüttüğü çalışma sonrasında fuhuşa aracılık eden 1 şüpheli şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde haksız kazanç ve maddi menfaat temin etmek maksadıyla İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde fuhuş yapılmasına aracılık eden ve fuhuş için yer temin eden 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs ile birlikte yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.


Olayla ilgili jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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