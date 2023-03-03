İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da gaspçılara operasyon: 4 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri düzenlenen operasyonda gasp şüphelisi 4 şahıs, gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri düzenlenen operasyonda gasp şüphelisi 4 şahıs, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşanan 'yağma' (gasp) olayı ile ilgili bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, il merkezinde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce bir ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve gasp edildiği beyan edilen akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şahıslar hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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