Kastamonu'da gerçekleştirilen özel eğlence programında renkli görüntüler ortaya çıktı

Çocuklar için organize edilen özel eğlence programına çocuklar ile aileleri büyük ilgi gösterdi.

Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen özel eğlence programı renkli görüntüler ortaya çıkardı. 4 yaş üstü çocuklar için düzenlenen eğlence programında kukla oyunu ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

Yarışma usulü ile çocuklara ve babalarına farklı hediyelerin verileceği programda babalar sahneye çıkarak çalan müzik eşliğine kıyasıya yarıştı. Çocukları için sandalye kapmaca oynayan babaların renkli görüntüleri izleyenleri kıyasıya heyecanlandırdı. Yarışmaların sona ermesinin ardından kazanan babalara ödülleri Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından verildi.

Özel eğlence programı 12.00 ve 13.30 saatlerinde iki seans olarak gösterildi.