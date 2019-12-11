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Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı

Kastamonu’nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.


Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

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