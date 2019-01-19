Kastamonu'da Görme Engelliler Derneği'nin yeni dernek binası açıldı

Kastamonu'da Görme Engelliler Derneğinin yeni hizmet binası açılışında konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda hem genelde hem yerelde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

Kastamonu'da engelliler arasındaki birlik ve beraberlik faaliyetlerinin arttırılması amacıyla kurulan Görme Engelliler Derneğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Devletimiz güzel işler yapıyor. Ancak biz şunu da biliyoruz: bunları şimdi burada tek tek anlatılamaz. Bunları en yakından bilen sizlersiniz. Ama şunun da altını çizmemiz lazım ki her bir toplumdaki ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte gerçekleştirilebilecek devletin sivil toplum örgütlerinin birlikte el ele sırt sırta vermesi gerekiyor. Yoksa ekonomik olarak durumumuzu geliştiririz yaşam konusunda kolaylaştırılabilir ama onun sosyal kalkınmaya dönüşebilmesi için sizlerinde sivil toplum örgütleri bünyesinde güçlenerek ve birbirinizle dayanışma içinde olarak devletin yükselttiği çıtayı daha yukarılara taşıma şansı bulmuş olacağız. Onun için bu yapılan çalışmaları önemsiyorum. Şu anda biz engelliler konusunda 3. Dernek binası ilimizde bugün itibarıyla açılmış oluyor” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz"

Daha sonra söz alan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediye olarak engelliler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Belediye Başkanı Babaş, “Engelli kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Özellikle sakatlar derneğimizle birlikte bütün engelli kurumlarımızla birlikte hem faaliyetlerimizi hem onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacaklarımızı birlikte belirleyip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görme Engellilerimiz olsun diğer engelli grubundaki kardeşlerimiz olsun illaki hem fiziki hem de manevi olarak bizleri destekleme mecburiyeti var. Özellikle görme engelliler için bütün binaların yeniden dizayn edilmesi lazım ona göre oluşturulması lazım. Bunun için şu da lazım birlik ve beraberliğimizin iyi anlayabilmek lazım. Bakın ben sakatlar derneğinin üyesiyim. Hatta öncesinden de üyesiyim görev yaptığım süre içerisinde. Bundan sonrada çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda hem genelde hem yerelde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise “Son 15 yıl içerisinde engelliler ile ilgili atılan adımlar çok çok önemli. Engelli kardeşlerimizin hem ekonomik hem sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi onların toplumsal hayata daha fazla sarılmaları anlamında son yıllarda ülkemizde ciddi gelişmeler yaşandı. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çalışmaları diğer konular gibi önemliydi. Gerçekten son yıllarda herkeste bir farkındalık oluştu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol davetlilerinin kestiği kurdele ile yeni dernek binası hizmete açıldı.