Kastamonu'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da kaçakçılıkça mücadele faaliyetleri kapsamında, iki ayrı ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.