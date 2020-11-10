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Kastamonu'da güvercinler için ağaç diplerine yemlik yapıldı

Kastamonu Belediyesi, Nasrullah Meydanında güvencinler için ağaç diplerine yemlikler yaptı.


Kastamonu Belediyesi ekipleri tarihi Nasrullah Meydanı'nda güvercinlere atılan yemlerin alana yayıldığı ve alandan geçenler tarafından yemlerin ezilmesiyle ilgili oluşan hassasiyet sonrası başlattığı çalışmayı tamamladı. Tarihi meydanda düzenli bir görünüm olması ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Belediye ekiplerince ağaç diplerine güvercin yemlikleri yapıldı. Ekipler, tamamlanan çalışma sonrasında güvercin beslemek isteyen vatandaşları ve yem satıcılarını, yemlerin yemliklere atılması konusunda uyardı.

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