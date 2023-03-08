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Kastamonu'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Bozkurt-Kastamonu karayolu Bozkurt ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ergin (29) idaresindeki 06 DDU 216 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyonun altında sıkışan Ergin hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden ekiplerin incelemelerinin ardından Ergin'in cenazesi Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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