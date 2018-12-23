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Kastamonu'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Aksu köyünde Özaydın Tümer (42) yönetimindeki 06 FT 66 72 plakalı hafriyat kamyonu, yolun kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü Özaydın Tümer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tümer, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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