Kastamonu'da “Hanönü Okuyor” adli kitap okuma yarışması düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllü kitap okuma projesi çerçevesinde “Hanönü Okuyor ”adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde “Hanönü Okuyor” adli kitap okuma yarışması düzenlendi. Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma projesi adı altında düzenlenen yarışmada öğrenciler, ilçe meydanında bir araya gelerek kitap okudu.

Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, “Hanönü Okuyor” ödüllü kitap okuma yarışması projesinin Hanönü Kaymakamlığı ve Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlendiğini söyledi.

“Hanönü Okuyor” ödüllü kitap okuma yarışması ile öğrencilere ve velilere kitap okuma alışkınlığını kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Turan, “Proje ile öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aile eğitimi sağlamaktır. Hanönü ilçesinde sürdürülebilir bir akademik başarıyı tesis etmek, hayat boyu okuyan nesiller yetiştirmek, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilerimize değerler eğitimi çerçevesinde örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, etkili düşünmeyi sağlamak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, kazandırılması ve pekiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yarışmanın Hanönü ilçesinde düzenleneceğini anlatan Hanönü İlçe Milli Eğitimi Müdürü Abdullah Turan, bu çerçevede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okuma Yarışması Kitap Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulacağını ifade ederek, “Komisyon tarafından belirlenen kitaplardan yine komisyon tarafından belirlenen sorularla, belirlenen sınav merkezlerinde ‘Yarışma Sınavı' yapılacaktır. Okuma yarışması sınıf seviyelerinde ve veli kategorilerinde yapılacak” diye konuştu.

Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde de Sağlıklı Yaşam Merkezi, Atatürk Meydanı ve okulların bahçelerinde kitap okuma etkinliğinin devam edeceği bildirildi.