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Kastamonu'da havuza düşen çocuk, jandarmanın ilk yardımıyla kurtarıldı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesindeki bir parkta süs havuzuna düşen çocuk, uzman jandarmanın yardımıyla hayata tutundu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir parkta süs havuzuna düşen çocuk, uzman jandarmanın yardımıyla hayata tutundu.


Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir parka ağabeyi ile birlikte gelen 9 yaşındaki Arda Dilsiz, parktaki süs havuzunda ördek ve kuğuları seyrettiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu havuza düştü. Kardeşini kurtaramayan ağabeyi, çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunan işletme çalışanları Ecem Özdemir ve Tolunay Çetin tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk yardımı, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma İhsan Müjdeci yaptı. 9 yaşındaki Arda Dilsiz, Uzman Jandarma İhsan Müjdeci'nin müdahalesiyle bilinci açıldı.


İşletme sahibi Tamer Çetin'e ait araçla İlçe Devlet Hastanesine getirilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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