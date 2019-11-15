Kastamonu'da Hayati İnanç'tan “Can Veren Pervaneler” konferansı

Türkiye Gençlik Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, ‘Can Veren Pervaneler' konulu konferans verdi.

Kredi Yurtlar Kurumu Fahrettin Paşa Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Araştırmacı Yazar Hayati İnanç; Divan Edebiyatından, Halk Edebiyatından ve Cumhuriyet Döneminin önemli şairlerinden bolca örnek vererek gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları da dinleyicilere aktardı. Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, “Kalpten çıkan söz kalbe gider. Evet, söz hayatidir. Bunu biz söylemedik, medeniyetimiz söyledi ve biz de tekrar ettik ama hangi söz hayatidir? Süslenmiş gösterişli sanat olsun diye yapılmış söz değil. Kalbinden gelen ve o kalbin sahibiyle meşgul olduğu söz, işte o söz hayatidir. Cana şifadır, ruha devadır” diye konuştu.

En değerli işin insana yatırım olduğuna dikkat çeken İnanç, katılımcılara tavsiyelerde bulunarak, bol bol kitap okumalarını önerdi. Konferans sonunda Araştırmacı Yazar Hayati İnanç'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından tarafından bir plaket takdim edildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın ardından Hayati İnanç, kitaplarını da imzaladı.