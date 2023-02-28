Kastamonu'da hayvan çiftliğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyü mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri, yangın yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.