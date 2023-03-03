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Kastamonu'da heyelan sebebiyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Küçükmutlu köyü Ardıçalan Mahallesi yolunda kar sularının erimesi neticesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı. Şenpazar Kaymakamlığına bağlı ekipler, heyelanı temizleme çalışması başlattı. Heyelanı temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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