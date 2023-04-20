Kastamonu'da heyelan sebebiyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan grup köy yolu ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Karaman, Beşören, Avcıpınarı, Çaybükü köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle ağaç ve kayan toprak yolu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.