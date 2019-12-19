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Kastamonu'da heyelanda bir ev hasar gördü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hafriyat döküm alanında meydana gelen heyelan nedeniyle bir evin temeli ve istinat duvarı zarar gördü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hafriyat döküm alanında meydana gelen heyelan nedeniyle bir evin temeli ve istinat duvarı zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu kara yolu Bağyurdu Hastaneyi Yolu karşısında bulunan hafriyat döküm alanı yakınında heyelan meydana geldi. Heyelanda bir evin temeli ile istinat duvarı zarar gördü. Heyelan sonrasında Cide Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunda. Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ev mühürlenerek tahliye edildi.

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