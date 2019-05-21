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Kastamonu'da hırsızlar, elektrik kablolarını çaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hırsızlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu çaldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hırsızlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu çaldı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Dereköy Köyü Göçerler Mahallesinde bir enerji nakil şirketine ait trafo direğindeki yaklaşık 50 metre bakır kablolar çalındı. Kabloları çalan hırsızlar, kayıplara karışırken jandarma ekipleri trafoda incelemelerde bulundu. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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