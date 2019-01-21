Kastamonu'da hükümlüler, okulları boyayarak çevre düzenlemesi yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu kurumlarında Denetimli Serbestlik cezası bulunan hükümlüler, Kastamonu'da 5 okulda boya badana ve çevre düzenlemesi yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatilinde kamu kurumlarında cezaları bulunan hükümlüler, 5 okulda boya, tadilat ve temizlik gibi işlerde çalıştırılacak. Bu kapsamda Kastamonu'da da Kuzeykent İlkokulunda cezaları bulunan hükümlüler, okulda boya ve çevre düzenlemesi yaptı. Buradaki programa Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Yaşar Dolapçı, Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir ile görevliler katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, “Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki yapılan protokol gereğince tüm ülke çapında denetimli serbestlik Şube Müdürlüğümüze bağlı ve cezalarını kamu hizmeti yapmak suretiyle çeken hükümlülerimizin ihtiyacı olan okullarımızda tadilat, tamirat ve boya, badana işlemleri yapılması hususundaki protokolü gereğince ilimizde de Kastamonu ilimizde de toplam beş okulumuza boya, badana ve tadilat işlemleri yapmak amacıyla bugün burada bulunmaktayız. Hükümlülerimizin topluma kazandırılması hususunda bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Aynı zamanda boya, badana ve tadilat işlemlerine ihtiyacı olan okullarımızın özellikle köy okullarımızın bu kapsamda bu faaliyetten olumlu yönde etkilendikleri kanaatindeyiz. Bu itibarla bu çalışmaların özellikle yaz döneminde de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak yapacağımız proje ve çalışma kapsamında yazın özellikle okulların kapanması ve tatil süresinin daha uzun olması hasebiyle bu süreyi ve bu sayıyı daha da arttırma hedefindeyiz. Amacımız hükümlülerimizin olumlu yönde topluma kazandırılması onların becerilerinden onların katkılarından istifade edilmesi bu itibarla hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Milli Eğitim Bakanlığımızla, Adalet Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılan bu etkinliğin gerçekten ilimiz için ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu kapsamda da Sayın Başsavcımızın belirttiği gibi beş tane okulumuzda bu çalışma yapılacak. Dört tanesinde boya işleri yapılacak bir tane okulumuzda da hijyen kapsamında temizlik çalışmaları yapılacaktır. Bu vesileyle ben hem şahsım adına hem kurumum adına Sayın Başsavcımızın nezdinde Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim-öğretim görebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolünde mahkumlar, Kuzeykent İlkokulu yanı sıra Mescit İlkokulu, Şehit Uğur Yıldız İlkokulu, İsfendiyarbey İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda boya, tadilat ve çevre düzenlemesi gibi işlerde çalıştırılacak.