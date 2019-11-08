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Kastamonu'da husumetli iki şahsın tartışması ölümle bitti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde araların husumet bulunan şahısların tartışmasında meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde araların husumet bulunan şahısların tartışmasında meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan İsmail Tuncay ile Hüseyin P. Taşköprü ilçe merkezinde bir yakınlarına ait iş yerinde karşı karşıya geldi. Hüseyin P. yanında bulunan silahla İsmail Tuncay'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti. Tuncay'ı öldüren şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İsmail Tuncay'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken olan, polis ekipleri Hüseyin P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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