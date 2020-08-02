Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Kastamonu'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 100 aileye gıda kolisi dağıtılarak 50 ihtiyaç sahibi çocuğa da giyim yardımı yapıldı.

Kastamonu'da Kurban Bayramında daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler sevindirildi. Yardım kapsamında 65 yaş ve üstü 100 aileye yardımı yapılarak gıda kolisi dağıtıldı. Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 50 çocuk da giydirildi.